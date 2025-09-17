Home > Spettacoli > Moda > Gucci, Francesca Bellettini è la nuova presidente e Ceo

Francesca Bellettini è stata nominata presidente e amministratrice delegata di Gucci. La maison ha annunciato oggi in una nota che Stefano Cantino ha deciso di lasciare l’azienda.

“Desidero ringraziare Stefano per la sua dedizione a Gucci. Nel corso del suo incarico ha dato un contributo significativo al rafforzamento dei valori fondanti del marchio e alla definizione del suo posizionamento. Lo ringraziamo per il suo impegno e gli auguriamo il massimo successo per i suoi progetti futuri”, ha detto Bellettini.

Cantino era entrato nell’azienda di moda nel maggio 2024 e nell’ottobre dello stesso anno era stato nominato Ceo della Maison. “Ringrazio Gucci e Kering per l’opportunità professionale che mi è stata offerta. È per me un onore aver contribuito allo sviluppo dell’azienda in una fase così importante della sua evoluzione”, ha affermato l’ormai ex ad.