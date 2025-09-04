Giorgio Armani, il cordoglio di moda e politica. Mattarella: “Maestro di stile, simbolo del genio italiano”

Un “maestro“, un “genio“, un “ambasciatore del Made in Italy“. Così il mondo della moda e della politica ricordano Giorgio Armani, scomparso oggi giovedì 4 settembre all’età di 91 anni. Tantissimi i messaggi di cordoglio in memoria dell’iconico protagonista del fashion. Eccone alcuni.

Mattarella: “Maestro di stile e simbolo del genio italiano”

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il suo cordoglio con una nota definendo Armani “maestro dello stile e della moda e simbolo del genio italiano nel mondo“. Lo comunica il Quirinale. “Personalità schiva e riservata, dalla costante infaticabile creatività, nei lunghi anni della sua carriera ha ridefinito, a livello internazionale, i canoni dell’eleganza e del lusso. La sua sofisticata semplicità, la sua cura per la qualità e l’attenzione ai dettagli, hanno ispirato e influenzato generazioni di stilisti“, si legge nella nota.

Meloni: “Icona e lavoratore instancabile, simbolo dell’Italia migliore”

“Ci lascia a 91 anni Giorgio Armani. Con la sua eleganza, sobrietà e creatività ha saputo dare lustro alla moda italiana e ispirare il mondo intero. Un’icona, un lavoratore instancabile, un simbolo dell’Italia migliore. Grazie di tutto”, ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Tajani: “Talento senza tempo e ambasciatore del Made in Italy nel mondo”

“È venuto a mancare Giorgio Armani, talento senza tempo e ambasciatore del Made in Italy nel mondo. Un visionario della moda, un interprete raffinato dell’eleganza e della bellezza del nostro Paese. La sua rappresenta una straordinaria storia di successo. Ci stringiamo oggi alla sua famiglia, grati per lo straordinario stile che ha donato all’Italia e al mondo”, ha scritto sui social il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani.

Salvini: “Ci lascia un genio assoluto”

“Ci lascia un genio assoluto, un’eccellenza italiana riconosciuta e ammirata in tutto il mondo, un maestro insuperabile di stile e creatività: la sua eredità continuerà a splendere nella storia e nel futuro del Made in Italy. Una preghiera per Giorgio Armani”, ha scritto l’altro vicepremier, Matteo Salvini, su Instagram.

Renzi: “Simbolo dell’Italia che incanta il mondo per stile e creatività”

“Giorgio Armani, maestro di eleganza e di sobrietà, ha saputo trasformare la moda in un linguaggio universale di bellezza e modernità. Un simbolo dell’Italia che incanta il mondo, per stile e creatività. Lo ricordo ospite del Presidente Obama alla Cena di Stato alla Casa Bianca come icona globale del Made in Italy e custodisco le sue parole e i suoi consigli. Alla sua famiglia, ai suoi collaboratori, le mie condoglianze“, ha dichiarato l’ex premier e leader di Italia Viva, Matteo Renzi.

Letta: “L’Italia alla grande, un giorno triste”

“Addio a Giorgio Armani. L’Italia alla grande. Giorno triste“, ha scritto l’ex presidente del Consiglio, Enrico Letta.

Donatella Versace: “Il mondo ha perso un gigante”

“Il mondo oggi ha perso un gigante. Ha fatto la storia e sarà ricordato per sempre”. Questo il saluto su Instagram di Donatella Versace, grande stilista dell’omonima casa di moda.