Giorgio Armani celebra i 50 anni della maison, mostra e sfilata a Brera

Giorgio Armani celebra i 50 anni della maison da lui fondata nel 1975 e per festeggiare il traguardo ha scelto di organizzare una sfilata e una mostra in Brera, a Milano. A riferirlo è la stessa casa di moda in una nota. “Il 24 luglio del 1975 nasceva a Milano la Giorgio Armani. Questo importante traguardo sarà celebrato dallo stilista con il lancio del progetto Armani/Archivio, una mostra e una sfilata alla Pinacoteca di Brera. Armani/Archivio è la piattaforma digitale interattiva che verrà lanciata sabato 30 agosto durante il Festival del Cinema di Venezia”, spiega la maison.

“Ricca di contenuti, frutto di un accurato lavoro di catalogazione delle collezioni Giorgio Armani per la conservazione del patrimonio storico aziendale e ponte tra passato e futuro, Armani/Archivio avrà prossimamente la sua sede fisica alle porte di Milano. Le celebrazioni confluiranno nella settimana della moda milanese: mercoledì 24 settembre Giorgio Armani aprirà al pubblico una suggestiva mostra alla Pinacoteca di Brera”, si legge.

Per la prima volta una sfilata nel museo

“Per la prima volta in assoluto, le sale del museo ospiteranno un’esposizione di moda: centocinquanta look d’archivio Giorgio Armani racconteranno l’evoluzione coerente del marchio attraverso i decenni, in un inedito connubio tra la moda dello stilista e i capolavori dell’arte. Giorgio Armani chiuderà la settimana della moda la sera di domenica 28 settembre facendo sfilare nella storica cornice del cortile d’onore di Palazzo Brera la collezione Giorgio Armani donna primavera/estate 2026 e alcuni look Giorgio Armani uomo dell’ultima collezione presentata a giugno”, aggiunge la nota.