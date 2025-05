L'esposizione apre il 14 maggio

Arriva a Roma, al Palazzo delle Esposizioni, la mostra ‘Dal Cuore alle Mani’ di Dolce e Gabbana. L’esibizione, aperta al pubblico dal 14 maggio, si inserisce all’interno delle attività che arricchiscono l’arrivo nella capitale del Grand Tour dei due stilisti. In questo spazio le creazioni di Domenico Dolce e Stefano Gabbana entrano in dialogo con l’impianto architettonico neoclassico, scenografia unica per un viaggio non solo nella moda, ma nel tempo, nell’arte, nella memoria e nella materia.

Mostra di Dolce&Gabbana a Roma, quando finisce

Sarà possibile visitare la mostra a Roma fino al 13 agosto. Le installazioni sono raccontate attraverso una serie di temi che evidenziano le molteplici influenze culturali italiane alle radici di Dolce&Gabbana: dall’arte all’architettura, dall’artigianato d’eccellenza al folklore, dalla musica all’Opera, il Balletto, il teatro e, naturalmente, le suggestioni della “dolce vita”. Ne ha parlato a LaPresse Nigel Hurst, ‘Director of Exhibitions’ di IMG, produttori della mostra: “Portare questa mostra a Roma è molto speciale, perché Dolce e Gabbana, da oltre quattro decenni, hanno abbracciato ogni influenza della cultura italiana, traducendole in un marchio globale”. ”La mostra – continua Hurst – è una lettera d’amore aperta alla cultura italiana”, sottolineando come sia “generosa” nell’aprirsi anche alle altre eccellenze della manifatturiera, dell’architettura e dell’arte della penisola:“Non c’è una vera e propria gerarchia culturale tra il modo in cui si fa una sella, un carretto siciliano o come si fa un Raffaello o un Giorgione”, dice il direttore, che sintetizza così, in chiusura, l’essenza della mostra: “Se fa parte della cultura italiana, allora lo celebreranno”.

