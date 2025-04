Il direttore generale del marchio, Fedele Usai: "Questo per noi rappresenta un vero e proprio esame"

Farà tappa a Roma dal 12 al 17 luglio prossimi il ‘Grand Tour’ di Dolce&Gabbana, il progetto itinerante di alta moda che celebra l’artigianato italiano e la creatività dei due stilisti attraverso eventi esclusivi e mostre che mettono in risalto le collezioni del marchio. L’evento è stato presentato mercoledì nella Sala delle Bandiere del Campidoglio, alla presenza, tra gli altri, del sindaco romano Roberto Gualtieri, dell’amministratore delegato del marchio Alfonso Dolce e del suo direttore generale, Fedele Usai. “Siamo felici e onorati di presentare la tappa romana del Grand Tour”, ha dichiarato il primo cittadino, aprendo la conferenza stampa: “Siamo felici del modo in cui Dolce e Gabbana hanno deciso di interpretare questo viaggio romano. Non sarà semplicemente un luogo di sfilate, ma ci sarà un rapporto profondo e intimo con la città, con il suo corpo vivo, con luoghi straordinari. Tutto sarà in dialogo spaziale e temporale con l’unicità di Roma”. Alfonso Dolce ha invece ringraziato Domenico Dolce e Stefano Gabbana, “che sono molto grati alla città di Roma. Non a caso siamo arrivati dopo una serie di tappe, perché la responsabilità di venire a Roma è molto importante. Non è solo la capitale d’Italia, è la capitale del mondo e anche la capitale di tanta storia di tutto il mondo”. Gli hanno fatto eco le parole di Usai: “Questo per noi rappresenta un vero e proprio esame. Abbiamo una responsabilità molto forte. Abbiamo deciso di venire a Roma con grande entusiasmo”, ha affermato, aggiungendo che “quello che sentiamo è che stiamo riportando la cultura dov’è nata. Questo è l’omaggio che Stefano e Domenico vogliono portare”. Gli eventi che si susseguiranno durante quella settimana coinvolgeranno le maestranze locali, con un occhio di riguardo alle sartorie cinematografiche, e lo stesso Domenico Dolce è venuto in incognito diverse volte nella capitale per incontrare in prima persona gli artigiani che collaboreranno alla riuscita del Grand Tour romano. L’evento di chiusura, infine, sarà in grande stile. La location è ancora segreta, ma da Dolce&Gabbana assicurano che si tratta di un luogo per cui Roma è famosa e celebrata in tutto il mondo.

