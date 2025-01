Il suo contributo alla creatività e alla cultura italiana è stato celebrato da tutte le istituzioni

Rosita Missoni, moglie di Ottavio Missoni e cofondatrice della celebre maison di moda che porta il loro nome, è scomparsa all’età di 94 anni. Figura emblematica del Made in Italy, Missoni ha lasciato un segno indelebile nell’industria della moda, sia come stilista che come imprenditrice. Il suo contributo alla moda e alla cultura italiana è stato celebrato da tutte le istituzioni e figure pubbliche che hanno avuto modo di conoscerla e lavorare con lei.

Numerosi messaggi di cordoglio

Mario Lainati ed Emma Zanella, rispettivamente presidente e direttrice del Museo Maga di Gallarate, hanno espresso il loro cordoglio sui social, ricordando Rosita Missoni come una “donna di grande cultura e simbolo di eleganza e creatività italiana”, e sottolineando come il suo spirito continuerà a ispirare il museo e tutti coloro che l’hanno conosciuta. Anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha voluto ricordare la Missoni, sottolineando la sua profonda connessione con la provincia di Varese e l’importanza della sua azienda, ancora oggi radicata a Sumirago.

La senatrice Cristina Tajani ha rievocato i suoi incontri con Rosita Missoni ai tempi in cui ricopriva l’incarico di assessora alla moda del Comune di Milano. Tajani ha ricordato la sua attenzione per la cultura e il sociale, e ha riconosciuto il segno indelebile che Rosita ha lasciato nella storia della moda e del costume.

Confimprenditori, attraverso il suo presidente Stefano Ruvolo, ha espresso il proprio cordoglio, sottolineando come Rosita Missoni sia stata un’icona di creatività e stile, contribuendo al riconoscimento globale della moda italiana. Anche Samuele Astuti, consigliere regionale del Pd, ha condiviso il suo dolore per la perdita di una protagonista della storia della moda e del costume, ricordando il suo legame con la Lombardia e il suo straordinario contributo alla cultura del paese.

Il ricordo del Presidente del Senato

“Ho appreso con grande dispiacere della scomparsa di Rosita Missoni. Il talento e la passione con cui questa straordinaria imprenditrice ha contribuito a promuovere il nostro made in Italy, rendendolo un simbolo di eccellenza in Italia e nel mondo, resteranno sempre patrimonio del nostro tessuto imprenditoriale. Una donna forte e determinata, che ha saputo onorare anche la memoria delle foibe con grande sensibilità, condividendo questo impegno con il marito Ottavio. Ai suoi cari rivolgo il mio sentito cordoglio e pensiero di vicinanza, anche da parte del Senato della Repubblica”. Così su Facebook il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

