Su Instagram il messaggio della top model che torna a mostrare la cicatrice: "Coraggio a chi come me sta iniziando la terapia"

Dopo l’operazione la terapia. Nuovo messaggio sui social di Bianca Balti che in un post e attraverso alcune storie su Instagram ha documentato il momento in cui ha tagliato i capelli, in vista dell’inizio delle cure per sconfiggere il tumore che l’ha colpita.

La modella pubblica degli scatti in cui mostra di nuovo la cicatrice che le è rimasta dopo l’intervento subito alcune settimane fa per rimuovere un cancro ovarico, come già aveva fatto in un recente altro post su Instagram. “Coraggio a chi come me sta iniziando la terapia”, scrive Balti in una delle stories pubblicate.

