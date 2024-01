L'influencer non ha preso parte al primo appuntamento in calendario nella settimana della moda

Chiara Ferragni, habitué delle passerelle milanesi, non avrebbe partecipato alla sfilata di Gucci che venerdì pomeriggio ha presentato le collezioni maschili per il prossimo autunno-inverno.

L’influencer, al centro delle inchiesta per truffa aggravata dalla minorata difesa per il caso pandoro, infatti non è stata vista varcare l’ingresso celebrity in via Enrico Cosenz.

