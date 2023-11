Il nominato solo tre settimane fa alla direzione creativa del marchio simbolo del made in Italy

Lutto nel mondo della moda. E’ morto all’età di 46 anni il direttore creativo di Moschino, Davide Renne. A dare l’annuncio è la casa di moda sulla sua pagina Linkedin.

Renne, nato a Follonica nel 1977, era stato indicato a fine ottobre e aveva assunto il ruolo solo pochi giorni fa, il primo novembre. “Non ci sono parole per descrivere il dolore che stiamo provando in questo momento drammatico. Davide si era unito a noi solo pochi giorni fa, quando una malattia improvvisa ce lo ha portato via troppo presto. Non riusciamo ancora a credere a quello che è successo. Con Davide stavamo lavorando a un progetto ambizioso, in un clima di entusiasmo e ottimismo per il futuro. Anche se è stato con noi per pochissimo tempo, Davide ha saputo subito farsi amare e rispettare. Oggi ci tocca la responsabilità di portare avanti ciò che la sua fantasia e la sua creatività avevano solo immaginato. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi amici”, dichiara Massimo Ferretti, Presidente di Aeffe SpA.

