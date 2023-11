I fan filo-palestinesi della maison hanno invocato il boicottaggio della campagna. Ma il contratto tra la star e la casa di moda sarebbe scaduto nel 2022

Ha scatenato una faida sui social la decisione della casa di moda di lusso Dior di scegliere la modella israeliana May Tager per la sua campagna pubblicitaria di Natale, al posto della palestinese-americana Bella Hadid, volto storico della maison. Lo riporta Haaretz. In alcune anteprime della campagna per i profumi e i prodotti per la cura personale apparse sugli account social di Tager e di Dior si vede la modella israeliana accanto all’attrice Anya Taylor-Joy e ad altre modelle. Infuriati, i fan filo-palestinesi hanno invocato il boicottaggio della campagna, mentre i filo-israeliani hanno esultato per l’esclusione di Bella Hadid, presa di mira sui social per la sua posizione a favore dei civili di Gaza. Non è tuttavia chiaro se la campagna abbia segnato l’inizio di un rapporto a lungo termine tra Tager e la casa di moda francese. In ogni caso, non sembra che la decisione di Dior sia stata presa in conseguenza dei commenti pro-palestinesi di Hadid: secondo quanto ha detto una fonte a conoscenza dei fatti all’Associated Press, il rapporto contrattuale tra Hadid e la casa di moda si è chiuso nel marzo 2022.

