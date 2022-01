Pichetto: "Ci lascia gigante dell'imprenditoria italiana"

Il mondo della moda piange Nino Cerruti. Lo stilista e imprenditore amato dalle star è morto all’ospedale di Vercelli dove era ricoverato per un intervento all’anca. Aveva 91 anni. Nato in una famiglia di industriali tessili, Cerruti ereditò l’attività alla morte del padre, avvenuta nel 1950, all’età di vent’anni. Nel 2000 venne nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica. Negli anni ’60 Cerruti assunse fra i suoi designer un giovane Giorgio Armani.

“La morte del manager e stilista Nino Cerruti mi addolora molto: con lui va via un gigante dell’imprenditoria italiana e un pezzo significativo di storia biellese. Lo ricorderò sempre con affetto e stima, per le sue intuizioni, la competenza e la lungimiranza con cui ha fatto grande la moda italiana, esportando il nostro made in Italy nel mondo”. Così il viceministro dello Sviluppo economico, Gilberto Pichetto.

