Tra il pubblico Salma Hayek, Gwyneth Paltrow, Serena Williams

(LaPresse) Un fashion show di Gucci a Los Angeles ha incantato tutti sulla Hollywood Boulevard, che è stata chiusa per far posto a tutte le star in una serata dal sapore hollywoodiano come un tempo. Musica, luci e abiti scintillanti per una sfilata indimenticabile. Jared Leto e Macaulay Culkin erano tra i modelli della ‘Gucci Love Parade’. Presenti anche star come Salma Hayek, Lizzo, Miley Cyrus, Serena Williams, Lindsey Vonn, Gwyneth Paltrow, James Corden, Dapper Dan, Tracee Ellis Ross, will.i.am and Tyler, the Creator. Rosa, colori metallici e nero tra le tinte principali della sfilata di Gucci.

