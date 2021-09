La supermodella a margine della sfilata di Alberta Ferretti

(LaPresse) “Se ci comportiamo tutti bene torneremo pian piano alla vita normale, torneremo ai nuovi Anni Ottanta, tutti gasati, pronti a ripartire. Apprezzeremo di più le cose che avevamo dimenticato”. Così la supermodella italiana Eva Riccobono commenta la Milano Fashion Week, che si è aperta ieri nel capoluogo lombardo, a margine della sfilata di Alberta Ferretti, per la quale la modella ha sfilato dagli inizi della sua carriera. La sfilata è andata in scena in un chiostro milanese: “E’ stato un piacere vederla, con lei ho iniziato da ragazzina a fare la modella” ha detto Riccobono.

