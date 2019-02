Fantascienza e grandi amori: i film al cinema dal 14 febbraio

di Corinna Spirito

Si respira il romanticismo di San Valentino, ma anche una serie di proposte alternative nel lungo elenco delle novità cinematografiche. L'atteso film di fantascienza prodotto da James Cameron e Jon Landau, l'omaggio a Mogol e Battisti, l'horror tratto da una storia vera: ecco tutte le uscite nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 14 febbraio

Alita - Angelo della battaglia - Prodotto da James Cameron e Jon Landau, diretto da Robert Rodriguez, Alita - Angelo della battaglia è l'atteso film di fantascienza che utilizza le migliori tecnologie disponibili per realizzare scene d'azione e scenografie spettacolari. Girato in 3D nativo, il film - proprio come Avatar - nasce grazie alla combinazione di riprese dal vivo e dell'utilizzo della CGI. La storia si ispira al graphin novel giapponese Battle Angel Alita, ambientata in un futuro post-apocalittico, nel 2563, in cui gli uomini convivono con i cyborg. E la protagonista, Alita, è proprio un avanzatissimo cyborg, con una tecnologia perduta e progettata per la battaglia.

Un'avventura - Il giorno di San Valentino non può mancare una storia d'amore struggente. Lo è quella tra Matteo e Francesca, interpretati rispettivamente da Michele Riondino e Laura Chiatti. Sulle note delle intramontabili canzoni scritte da Lucio Battisti e Mogol, i due scoprono l’amore, si perdono, si ritrovano, si rincorrono, ognuno inseguendo il proprio sogno: lei vuole essere una donna libera, lui vuole diventare un musicista. Francesca gira il mondo per cinque anni, mentre Matteo rimane a scrivere canzoni d’amore. Quando Francesca ritorna porta con sé il vento di cambiamento degli anni ‘70, fatto di emancipazione, progresso ed evasione. I due si ritrovano e il loro amore rinasce più forte di prima, ma la loro storia seguirà sentieri inaspettati.

La vita in un attimo - Dan Fogelman, il produttore e sceneggiatore di successo di serie tv come This is Us e Galavant, si mette dietro la macchina da presa per la seconda volta per raccontare la travolgente storia d'amore di Will (Oscar Isaac) e Abby (Olivia Wilde) che attraversa le generazioni e i continenti, dagli States alla campagna spagnola. Un film commovente e profondamente umano che celebra la vita e tutte le sue complicazioni senza dimenticare l'ironia. Sul sottofondo, la colonna sonora che si ispira al leggendario album Time Out of Mind di Bob Dylan.

Crucifixion - Il male è stato invocato - Co-prodotto da Romania e Gran Bretagna, arriva nelle sale l'horror ispirato alla storia vera di un prete arrestato per l'omicidio della suora Maricica Irina Cornici, all'epoca 23enne, avvenuto durante un esorcismo nel 2005. Protagonista è l'attrice britannica Sophie Cookson nel ruolo di una giornalista investigativa che lotta per capire se effettivamente il prete abbia ucciso una persona con problemi mentali o se le accuse sono false e lui abbia semplicemente perso una battaglia contro una presenza demoniaca.

Un valzer tra gli scaffali - Tra gli scaffali di un supermercato tedesco nasce l'amore del neo dipendente Christian per Marion, responsabile del reparto dolci. Una scintilla immediata ma non facile da alimentare: Marion è sposata e un giorno, di punto in bianco, prende un congedo di malattia. Cosa che porterà Christian a cadere in una depressione così profonda che il suo miserevole passato rischia di sopraffarlo di nuovo.

Ognuno ha diritto di amare - Touch me not - Romani, Germania, Repubblica Ceca, Bulgaria e Francia si uniscono per produrre un dramma che riflette sulla natura umana e i rapporti intimi. Protagonista è Laura che non sopporta di essere toccata e prova ad affrontare il suo problema insieme a un giovane che si prostituisce e poi partecipando con lui a un workshop in cui sono presenti persone di varia età che condividono le proprie sensazioni.

Rex - Un cucciolo a palazzo - Dagli autori belgi di Le avventure di Sammy, arriva il nuovo cartoon europeo che ha per protagonista Rex, il cane più viziato e con le gambe più corte di Buckingham Palace. Dopo aver perso le tracce della sua amata padrona, Sua Maestà Elisabetta II, il cucciolo finisce per sbaglio in uno dei più terribili clan di lotta canina nei sobborghi di Londra. Tra mille peripezie e spericolati combattimenti, nel suo epico viaggio per tornare a Palazzo, avrà modo di conoscere i veri valori della vita.

Carta - La storia di Giuseppe Carta, nato in un paese in provincia di Sassari, nella Sardegna degli primi anni '50 e oggi pittore e scultore.

Mamma + Mamma - Dramma autoriale firmato da Karole Di Tommaso. Mamma + Mamma racconta il desiderio di maternità di due giovani ragazze che si amano.

