Tornano Dragon Ball e Von Trier: i film al cinema dal 28 febbraio

di Corinna Spirito

È una settimana di grandi ritorni per il cinema, Tornano le scene comiche e i colpi di scena di Auguri per la tua morte nel sequel del fortunato horror del 2017. Torna Dragon Ball con il ventesimo lungometraggio dedicato ai personaggi del fortunato anime. E torna il noto regista danese Lars Von Trier con thriller che rispolvera Jack Lo Squartatore: ecco le uscite nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 28 febbraio.

La casa di Jack - A cinque anni da Nymphomaniac, Lars von Trier torna al cinema con un thriller che ripropone in chiave anni '70 la popolare storia di Jack lo squartatore. Il punto di vista è proprio quello dell'assassino, Jack (Matt Dillon) che lo spettatore segue attraverso 5 incidenti, cioè gli omicidi che definiscono il suo sviluppo come serial killer: per lui ogni omicidio è un'opera d'arte, anche se la sua disfunzione gli dà problemi nel mondo esterno. Nonostante l'inevitabile intervento della polizia (cosa che provoca pressioni su Jack) si stia avvicinando, contrariamente a ogni logica, questo lo spinge a rischiare sempre di più. Lungo il cammino emergono le sue condizioni personali, i suoi problemi e i suoi pensieri attraverso conversazioni ricorrenti con lo sconosciuto Virgilio, una miscela grottesca di sofismi mescolata con un'auto-pietà quasi infantile e con spiegazioni approfondite di azioni difficili e pericolose. Nel cast anche Uma Thurman e Bruno Ganz.

Dragon Ball Super: Boly - Il film - Reduce dagli incassi record in tutto il mondo (103 milioni di dollari guadagnati a fronte di 8,5 milioni di budget), arriva anche in Italia il primo film basato sulla serie televisiva anime Dragon Ball Super. Un pianeta distrutto, una potente razza ridotta in cenere. Dopo l’esplosione del Pianeta Vegeta, tre Saiyan furono dispersi nello spazio, costretti a diversi destini. Mentre due di loro hanno trovato casa sulla Terra, il terzo, cresciuto dal padre che gli ha instillato un ardente desiderio di vendetta, sviluppa una potenza incredibile. Il momento per questa vendetta è finalmente arrivato! I tre destini si incroceranno in una battaglia che scuoterà l’intero Universo. Son Goku è tornato ad allenarsi duramente per poter affrontare i nemici più potenti che le galassie hanno da offrire, e Vegeta non è da meno. Ma quando improvvisamente i due si troveranno di fronte un ignoto Saiyan, scopriranno una forza atroce e devastante.

Croce e delizia - I Castelvecchio sono una famiglia di eccentrici, hanno una mentalità aperta, ma sono narcisisti e disuniti. I Petagna sono tutto l’opposto: gente molto affiatata, di estrazione sociale più umile, dai valori tradizionali ma conservatori. Come mai queste due famiglie così diverse si ritrovano a trascorrere le vacanze estive insieme? Lo sanno solo i capifamiglia Tony (Fabrizio Bentivoglio) e Carlo (Alessandro Gassmann): l’inaspettato annuncio del loro amore scardinerà gli equilibri delle due famiglie ma soprattutto quelli di Penelope (Jasmine Trinca) e Sandro (Filippo Scicchitano), i loro rispettivi primogeniti. È questa la trama della commedia di Simone Godano sull'identità sessuale.

Ancora auguri per la tua morte - A due anni dal fortunato horror Auguri per la tua morte, arriva una nuova produzione di Jason Blum, scritta da Christopher Landon. Jessica Rothe torna protagonista di un sequel pieno di colpi di scena e svolte comiche quando Tree scopre che morire di continuo è stato sorprendentemente più facile dei pericoli che la attendono.

Domani è un altro giorno - Giuliano (Marco Giallini) e Tommaso (Valerio Mastandrea) sono amici da trent’anni e li aspettano i quattro giorni più difficili della loro amicizia: i giorni in cui devono dirsi addio. Giuliano, infatti, è condannato da una diagnosi terminale e dopo un anno di lotta, ha deciso di non combattere più. In un weekend lungo inizia per i due amici un "road movie dei ricordi”. Con loro “viaggia” un terzo incomodo, Pato, un bovaro bernese dallo sguardo sperduto, che per Giuliano è praticamente un figlio. È questa la trama del dramma di Stefano Spada, remake del film argentino Truman, che ha i toni della commedia ed è affidato a due grandi attori capaci di gestire i toni tragicomici.

C'era una volta il principe Azzurro - Ironia e avventura a non finire in una originale storia ambientata nel mondo delle favole. Protagonista è il celebre principe Azzurro, "condannato" a sedurre qualunque essere di sesso femminile incontri lungo la sua strada: basta uno sguardo perché tutte cadano ai suoi piedi. Ma il principe non sa che cosa significhi il vero amore e per scoprirlo si sottopone alla Grande Prova.

Il miglior regalo - Juan Manuel Cotelo dirige la commedia spagnola Il miglior regalo che riflette sulla morte. Qualcuno sta per uccidere qualcun altro. E purtroppo non è solo un film. Ci arrendiamo... o cerchiamo un altro lieto fine? Esiste un'arma capace di porre fine a qualsiasi conflitto.

The Vanishing - Il mistero del faro - Gerard Butler in un thriller psicologico diretto dal danese Kristoffer Nyholm. Tre uomini si apprestano ad assumere il servizio di guardia di un faro su un'isola remota al largo della Scozia per sei settimane. Tutto prosegue con normalità fino a quando scoprono un baule pieno d’oro portato sull’isola da un naufrago in fuga. Saranno costretti a difendersi, a restare uniti, a nascondersi…ma la crescente paranoia li porterà a mentire persino a se stessi.

