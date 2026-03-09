Fabio De Luigi conquista il box office con ‘Un bel giorno’: il suo film è il più visto del weekend

Ottimo debutto al box office per “Un bel giorno”, la nuova commedia diretta e interpretata da Fabio De Luigi con Virginia Raffaele, arrivata nelle sale italiane lo scorso 5 marzo. Il film ha esordito con risultati molto positivi, confermando il forte interesse del pubblico per la coppia protagonista e per una commedia brillante che punta su ironia e situazioni quotidiane.

Nel suo primo fine settimana di programmazione, dal 5 all’8 marzo, la pellicola ha incassato 1.637.533 euro, raggiungendo 1.660.233 euro complessivi includendo anche gli incassi delle anteprime. Numeri che hanno consentito al film di posizionarsi ai vertici della classifica del botteghino italiano del weekend.

“Un bel giorno” si è rivelato inoltre il film più visto del fine settimana per numero di spettatori, totalizzando 223.986 presenze nelle sale. Un dato che testimonia una buona risposta del pubblico fin dai primi giorni di programmazione e che conferma il richiamo della commedia italiana quando può contare su interpreti molto amati.

A rafforzare il risultato c’è anche la miglior media copia del weekend, pari a 3.322 euro, segnale di un’ottima performance nelle sale in cui il film è stato programmato. Un risultato che potrebbe consolidarsi ulteriormente nelle prossime settimane grazie al passaparola e alla promozione in giro per l’Italia.

Nel frattempo il cast continua il tour dei saluti nelle sale cinematografiche, incontrando direttamente il pubblico e presentando il film in diverse città. I prossimi appuntamenti prevedono domani Riccione e Rimini, giovedì 12 marzo ad Ancona, mentre venerdì 13 e sabato 14 marzo il tour farà tappa in Puglia. Successivamente la troupe sarà domenica 15 marzo a Napoli e lunedì 16 marzo a Padova, proseguendo così il viaggio promozionale che accompagna l’uscita della commedia nelle sale italiane.