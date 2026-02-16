È morto Robert Duvall, il Tom Hagen de ‘Il Padrino’

È morto a 95 anni l’attore Robert Duvall, noto per aver intepretato – tra gli altri – Tom Hagen nella saga de ‘Il Padrino’ di Francis Ford Coppola. Lo riporta Tmz. Ad annunciare il decesso la moglie Luciana con un post su Facebook. “Ieri abbiamo detto addio al mio amato marito, caro amico e uno dei più grandi attori del nostro tempo. Bob se n’è andato serenamente a casa, circondato da amore e conforto – ha scritto – La sua passione per il suo mestiere era pari solo al suo profondo amore per i personaggi, per un ottimo pasto e per la recitazione. In ognuno dei suoi numerosi ruoli, Bob ha dato tutto ai suoi personaggi e alla verità dello spirito umano che rappresentavano”.

Nel corso di una carriera durata sette decenni, Duvall ha interpretato ruoli iconici anche in pellicole come ‘Apocalypse now‘ e ‘The Conversation’. Nel 1984 aveva vinto l’Oscar come miglior attore per il ruolo di Mac Sledge in ‘Tender Mercies – Un tenero ringraziamento‘ di Bruce Beresford.