Cime tempestose, quando esce al cinema il film con Jacob Elordi e Margot Robbie

Grande attesa nelle sale dei cinema per Cime tempestose (Wuthering Heights), il nuovo film con Jacob Elordi e Margot Robbie, diretto da Emerald Fennell. La pellicola, adattamento del romanzo del 1800 di Emily Brontë, racconta la storia d’amore tra Heathcliff e Catherine Earnshaw, un rapporto drammatico, intenso e anche tossico. La regista ha già lavorato con Elordi in Saltburn (2023), film audace e di successo che ha lanciato l’attore di Brisbane e anche Barry Keoghan. Nel cast, inoltre, c’è Owen Cooper, giovane attore britannico che ha ottenuto il plauso della critica per la sua interpretazione di Jamie Miller nella serie tv Adolescence. Il 16enne di Warrington ha ottenuto anche un Emmy, un Critics Choice Award e un Golden Globe.

Nel frattempo prosegue il tour promozionale di Cime tempestose. Le star protagoniste hanno sfidato la pioggia sul red carpet di Londra per partecipare alla premiere del film. Non sono mancati Robbie ed Elordi che hanno attirato le urla e gli applausi dei fani, accorsi nella capitale inglese nonostante il maltempo. Presente anche la cantautrice britannica Charli xcx, che ha firmato la colonna sonora della pellicola con le canzoni ‘Chains of Love’ e il remix di ‘Everything is romantic’.

Cime tempestose, quando esce al cinema in Italia

Wuthering Heights, diretto dalla regista Emerald Fennell, uscirà al cinema in Italia giovedì 12 febbraio 2026. E’ prodotto da Warner Bros. Pictures, MRC, Lie Still e LuckyChap Entertainment.

Il trailer del film