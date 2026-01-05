Los Angeles, Mickey Rourke avvia crowfunding per evitare lo sfratto

L’attore Mickey Rourke, 73 anni, di fronte a un avviso di sfratto dalla sua casa in affitto a Los Angeles, si è rivolto a ‘GoFundMe’ per pagare 59.100 dollari di affitto dovuto. Lanciata domenica mattina presto e con il suo “pieno permesso”, riporta Hollywood Reporter, la campagna di crowdfunding “Support Mickey to Prevent Eviction” esorta i fan ad “aiutare Mickey Rourke a rimanere nella sua casa”. “Mickey Rourke sta attualmente affrontando una situazione molto difficile e urgente: rischia di essere sfrattato da casa sua”, si legge nella descrizione della campagna GoFundMe. “La vita non scorre sempre liscia come l’olio e, nonostante tutto ciò che Mickey ha dato con il suo lavoro e la sua vita, ora sta affrontando un momento finanziario difficile che ha messo a rischio la sua abitazione”.

La raccolta per coprire “le spese immediate”

La raccolta fondi coprirà “le spese immediate legate all’alloggio e impedirà lo sfratto”. “L’obiettivo è dare a Mickey un po’ di stabilità e tranquillità durante un periodo stressante, così che possa rimanere a casa e avere lo spazio necessario per rimettersi in piedi”, spiega il fundraiser. “Qualsiasi donazione, indipendentemente dall’importo, farà davvero la differenza”. La campagna GoFundMe è gestita da Liya-Joelle Jones, amica e membro del team di Rourke. “Mickey sta attraversando un momento molto difficile, ed è stato incredibilmente toccante vedere quante persone si preoccupano per lui e vogliono aiutarlo”, ha detto Jones a The Hollywood Reporter .