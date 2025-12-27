Jarmusch vuole ‘fuggire’ dagli Usa: “Chiedo la nazionalità francese”

Il regista americano Jim Jarmusch, nel bel mezzo della promozione del suo nuovo film ‘Father Mother Sister Brother‘, ha confidato, in una intervista a France Inter, di voler “richiedere” la cittadinanza francese, cercando “un posto che gli permetta di fuggire dagli Stati Uniti”. “La procedura è in corso – ha detto – Sono un po’ in ritardo, ma sì, lo farò“.

Il regista, che quest’anno ha vinto il Leone d’Oro a Venezia per la sua nuova produzione, ritiene che “la Francia, Parigi e la cultura francese siano profondamente radicate” in lui e afferma che sarebbe “molto onorato di avere un passaporto francese”. ‘Father Mother Sister Brother’, nelle sale il 7 gennaio, è stato girato in Francia, così come i suoi prossimi lungometraggi, promette.

Le principali influenze francofone di Jim Jarmusch sono i registi François Truffaut, Jean-Luc Godard e Jacques Rivette. “Ero ossessionato dalla Nouvelle Vague, la poesia francese, il surrealismo, la pittura, la letteratura, la mia conoscenza del cinema americano è arrivata come un ritorno, una risacca del cinema francese”, conclude Jarmusch.