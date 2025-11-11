Sally Kirkland, morta a 84 anni l’ex modella e attrice candidata all’Oscar

Sally Kirkland, ex modella diventata attrice e presenza fissa al cinema e in tv, è morta a 84 anni. Nota soprattutto per aver recitato al fianco di Paul Newman e Robert Redford in ‘La Stangata’, aveva ricevuto una candidatura all’Oscar per il ruolo da protagonista nel film del 1987 ‘Anna‘. Il suo agente Michael Greene ha dichiarato che Kirkland è morta martedì mattina in un hospice di Palm Springs. Alcuni amici avevano aperto un account GoFundMe questo autunno per le sue cure mediche, dopo che aveva subito diverse fratture e dopo che aveva sviluppato gravi infezioni durante la convalescenza che avevano richiesto il ricovero ospedaliero e la riabilitazione.

Kirkland ha recitato in film con Barbra Streisand, Kevin Costner e Tom Waits; e in film come ‘EDtv’ di Ron Howard, ‘JFK’ di Oliver Stone, ‘Heatwave’ con Cicely Tyson, ‘High Stakes’ con Kathy Bates, ‘Una settimana da Dio’ con Jim Carrey e il film per la TV del 1991 ‘The Haunted’, su una famiglia alle prese con attività paranormali. Ha avuto un cameo anche in ‘Mezzogiorno e mezzo di fuoco’ di Mel Brooks.

‘Anna’: il film che rese famosa Sally Kirkland

Il suo ruolo più importante è stato però in ‘Anna‘ del 1987, nei panni di una star del cinema ceca in declino che si rifà una vita negli Stati Uniti e diventa mentore di un’attrice più giovane, Paulina Porizkova. Kirkland ha vinto un Golden Globe e ottenuto una nomination all’Oscar insieme a Cher in ‘Stregata dalla luna’, Glenn Close in ‘Attrazione fatale’, Holly Hunter in ‘Broadcast News’ e Meryl Streep in ‘Ironweed’.

Iniziò a fare la modella a cinque anni

La madre di Kirkland, fashion editor per Vogue e Life, incoraggiò la figlia a fare la modella e iniziò all’età di cinque anni. Kirkland si è diplomata all’American Academy of Dramatic Arts e ha studiato con Philip Burton, il maestro di Richard Burton. Una delle sue prime apparizioni avvenne con ‘Le 13 donne più belle’ di Andy Warhol nel 1964. Apparve poi nuda nei panni di una vittima di stupro rapita in ‘Sweet Eros’ di Terrence McNally, opera off-Broadway.

Dalle opere di Shakespeare al volontariato

Alcuni dei suoi primi ruoli furono in opere di Shakespeare, tra cui la malata d’amore Helena in ‘Sogno di una notte di mezza estate’ e Miranda in una produzione off-Broadway di ‘The Tempest’. “Non credo che un attore possa davvero definirsi tale se non si dedica a Shakespeare”, dichiarò al Los Angeles Times nel 1991. Kirkland è stata anche un’attivista ed è stata volontaria per persone affette da Aids, cancro, malattie cardiache. Ha collaborato con la Croce Rossa Americana per consegnare cibo ai senzatetto, ha partecipato a raccolte fondi e si è spesa anche per i diritti dei detenuti, soprattutto dei giovani.