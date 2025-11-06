Meghan Markle torna sul grande schermo, cameo con Lily Collins

Meghan Markle tornerà sul grande schermo, dopo sette anni, con un piccolo cameo nel film ‘Close Personal Friends’. Lo riporta la stampa statunitense. Lily Collins, Jack Quaid, Brie Larson e Henry Golding saranno i protagonisti della commedia, le cui riprese sono attualmente in corso a Los Angeles.

La storia, si legge su Variety, ruota attorno a una coppia “normale” che incontra una coppia di celebrità durante un viaggio a Santa Barbara.

La carriera di Markle prima delle nozze con Harry

Markle ha recitato nella serie ‘Suits’ per sette stagioni ed è apparsa nei film ‘Come ammazzare il capo e vivere felici’ e ‘Ricordati di me’ prima di sposare il principe Harry nel 2018. Non recita da oltre sette anni, sebbene la sua casa di produzione, Archewell Productions, abbia rinnovato il suo accordo con Netflix ad agosto. Grazie a questa partnership, Markle è stata produttrice esecutiva di serie di documentari come ‘Polo’ e ‘Live to Lead’, oltre alla serie lifestyle di Markle ‘With Love, Meghan’, di cui è uscita la seconda stagione in estate.

“È un nuovo capitolo – aveva detto Markle, 36 anni, a Page Six quando aveva lasciato il suo ruolo in ‘Suits’ per diventare Duchessa del Sussex – Ho spuntato questa casella e sono molto orgogliosa del lavoro che ho svolto lì, ora è il momento di lavorare con Harry come una squadra”.