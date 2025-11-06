De Niro a Roma, riceve la Lupa Capitolina e inaugura il suo Nobu Hotel

Robert De Niro, oggi a Roma per l’inaugurazione del suo Nobu Hotel a via Veneto, è stato insignito della Lupa Capitolina (le foto della giornata). Il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, ha conferito la massima onorificenza della città all’attore durante una cerimonia in Campidoglio alla presenza di una rappresentanza della Giuria Young Adult di Alice nella Città, composta da 10 ragazzi tra i 14 e i 19 anni, selezionati da diversi istituti scolastici di Roma e provincia. Il riconoscimento è stato attribuito per il valore culturale e artistico di una carriera che ha segnato la storia del cinema mondiale.

Gualtieri: “Artista straordinario, profondo legame con Roma”

“Roma rende omaggio a un artista straordinario, capace di attraversare generi ed epoche, con una versatilità che ha fatto scuola nel cinema contemporaneo”, ha dichiarato il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. “Robert De Niro è un punto di riferimento, un protagonista assoluto che ha contribuito a scrivere la storia mondiale del grande schermo, incantando il pubblico con interpretazioni indimenticabili. Consegnargli la Lupa Capitolina significa ringraziarlo per ciò che rappresenta e per il legame profondo che lo unisce a Roma, capitale del cinema e fonte d’ispirazione per artisti di ogni generazione, che sempre lo accoglierà come una seconda casa”, ha aggiunto il primo cittadino.

De Niro: “Roma opera d’arte vivente”

“Ringrazio il Sindaco e la Città di Roma per questo incredibile onorificenza”, ha detto Robert de Niro. “Roma è più di una città, è un’opera d’arte vivente. Ogni strada, ogni pietra, ogni pasto racconta una storia. Essere riconosciuti qui, in un luogo che ha dato così tanto al mondo alla cultura, al cinema, alla bellezza, è davvero commovente. La mia famiglia ha radici in Italia, quindi questo riconoscimento ha per me un significato personale. Ho sempre sentito un profondo legame con questo Paese, la sua gente, la sua passione, e il suo rispetto per l’artigianato e la creatività. Queste qualità sono ciò che ispira gli artisti di tutto il mondo. Ricevo questa onorificenza con immensa gratitudine – non solo per me stesso, ma per tutti coloro che continuano a essere toccati dallo spirito di Roma e da ciò che essa rappresenta”, ha concluso De Niro.

I fan in Campidoglio con le locandine dei suoi film

Ad accogliere De Niro all’ingresso laterale di Via di San Pietro in Carcere l’assessore ai Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato. A differenza del solito, la cerimonia si è svolta in forma privata in segno di rispetto, ha fatto sapere il Campidoglio, per la morte di Octay Stroici nel crollo della Torre dei Conti.

Ad attendere l’attore newyorkese di origini italiane una cinquantina di curiosi e di fan pronti a farsi autografare le locandine che lo hanno reso una leggenda di Hollywood, da ‘Taxi Driver’ a ‘Toro Scatenato’.

Stasera l’inaugurazione del Nobu Hotel, ecco quanto è costato

De Niro questa sera sarà a via Veneto per l’inaugurazione del lussuoso Nobu Hotel, di cui è proprietario proprio De Niro.

“L’inaugurazione di Nobu Hotel a via Veneto è un momento molto atteso e una grande notizia per tutta la città”, ha detto l’assessore Onorato durante la conferenza di presentazione del Nobu Hotel al Cinema Fiamma.

“Abbiamo lavorato tanto per arrivare a questa inaugurazione con un marchio mondiale così prestigioso. Con un investimento di oltre 100 milioni di euro, Nobu Hotel contribuisce a restituire lustro a via Veneto, che nel 2026 verrà riqualificata con un importante progetto già approvato; crea centinaia di nuovi posti lavoro più qualificati e più pagati; e veicola al mondo un’immagine positiva e contemporanea di Roma”.

“La scelta – continua Onorato – di aprire a Roma una nuova sede di Nobu Hotel, sulla scia delle tantissime nuove aperture di altre strutture ricettive del settore lusso, è la conferma della ritrovata attrattività della nostra città: nel 2024 solo Londra ha avuto più aperture di strutture 5 stelle di Roma e, nel primo semestre del 2025, la nostra città ha attirato il 29% degli investimenti immobiliari in Italia, ovvero 397 milioni di euro. C’è un nuovo clima di fiducia confermato dalla Global Cities Index 2025, in cui Roma nella classifica delle città più attrattive ha guadagnato altre 3 posizioni, scalandone 13 in 3 anni. Non è un caso, ma è il risultato di una strategia precisa volta a promuovere Roma come una metropoli internazionale moderna, affidabile ed efficiente, che non respinge chi vuole investire ma dà agli imprenditori tempi e norme certe. Un nuovo approccio per valorizzare la sinergia tra pubblico-privato e tra il mondo dell’imprenditoria e dell’arte. Sono felice poi di presentare questo nuovo progetto al Cinema Fiamma, un luogo che proprio grazie a investimenti privati verrà recuperato e tornerà ad essere un importante punto di riferimento culturale e sociale. Sono sicuro che l’apertura di Nobu Hotel convincerà ancora nuovi imprenditori a investire a Roma“.