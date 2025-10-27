Abatantuono ricorda Mauro Di Francesco: "Si era ripreso, è stata una bastonata"

“Ho passato con Mauro 55 anni, l’ho incontrato quando lavoravo al Derby, quando avevo 15 anni. Tutti quelli che lo hanno conosciuto lo sanno: non stavi mai del tutto tranquillo, quando c’era lui poteva succedere di tutto”. Così Diego Abatantuono a Domenica In su Rai1 con Mara Venier ricordando l’amico e collega Mauro Di Francesco, appena scomparso. “È un po’ dura vedere queste cose”, commenta l’attore guardando le foto degli anni del Derby che lo ritraggono insieme a Faletti, Boldi, Porcaro, Di Francesco. “Con Maurino c’era una particolare amicizia durata negli anni. Si era dovuto operare ma si era ripreso, era tutto gasato, entusiasta perché gli avevano dato la gestione di un teatrino non so dove, ma poi succedono le cose più impensate. Ho saputo che non c’era più dalla telefonata della moglie: tutti sanno che io faccio tardi, ed era tardi. La prima telefonata che ha fatto l’ha fatta a me. Appena ho visto il numero e il suo nome ho pensato che fosse successo qualcosa, è stata una bastonata”, ha aggiunto.

