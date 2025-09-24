Addio a Claudia Cardinale, diva eterna del cinema italiano

È morta a 87 anni Claudia Cardinale, una delle ultime grandi dive del cinema italiano. L’attrice si è spenta a Nemours, vicino Parigi, circondata dai figli. Nata a Tunisi nel 1939 da genitori italiani, si trasferì a Roma dopo un concorso di bellezza, e da lì iniziò una carriera folgorante.

Dagli esordi nei Soliti ignoti, ai capolavori come ‘Il Gattopardo’, ‘8 e mezzo’ e ‘La ragazza con la valigia’, è stata diretta dai più grandi registi: Visconti, Fellini, Comencini, Leone. Ha lavorato anche in Francia e in America, accanto a star del cinema come Alain Delon, John Wayne e Sean Connery. Nel tempo ha attraversato tutti i generi, fino al teatro. La sua immagine iconica resta quel valzer con Burt Lancaster ne Il Gattopardo, in uno degli abiti indimenticabili di Piero Tosi.