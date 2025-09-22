Tom Holland ricoverato dopo incidente sul set di ‘Spiderman’: ecco le sue condizioni

Disavventura per Tom Holland sul set di ‘Spiderman: brand new day’, nuovo capitolo della saga sul supereroe della Marvel. L’attore ha battuto la testa dopo essere caduto, riportando una lieve commozione cerebrale e sarebbe stato ricoverato in ospedale.

L’incidente ha portato all’interruzione delle riprese, che ricominceranno fra qualche giorno, non appena Holland si sarà completamente ristabilito. Anche una controfigura sarebbe stata coinvolta nello stesso incidente, venendo ricoverata. Per oggi è prevista una riunione della Sony, che produce il film assieme alla Marvel, per elaborare un piano per il futuro. La produzione del blockbuster è iniziata a Glasgow all’inizio di agosto e l’uscita nelle sale è prevista per la prossima estate.

Tom Holland e il ruolo di Spiderman

Tom Holland ha già interpretato Peter Parker/Spiderman in sei film, sia corali, con gli altri supereroi dell’universo Marvel, sia da protagonista. Ecco quali sono: