Mostra Cinema Venezia 2025, l’ultimo giorno del concorso in diretta: oggi il film di Maresco

Il Premio Carlo Lizzani al miglior film italiano 2025, ideato e organizzato dall’Associazione Nazionale Autori Cinematografici e riconoscimento collaterale in occasione della 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, è stato assegnato a ‘Confiteor – come scoprii che non avrei fatto la rivoluzione’ di Bonifacio Angius dagli esercenti italiani più coraggiosi del 2025, vale a dire Marco Fortunato e l’equipe del Cinemazero di Pordenone (PN) e Lidia Lovaglio e i suoi collaboratori del Cinema Lovaglio di Venosa (PZ), con la seguente motivazione: “Non una semplice confessione, ma una ricerca di identità e origini che si traduce in un’ammissione di fragilità e dubbio, dove è impossibile non riconoscersi. Alternando comicità grottesca e momenti di violenza, Angius si mette a nudo con sincerità e coraggio. Senza compromessi e con padronanza del linguaggio cinematografico, riesce a dare coerenza e forza al racconto, confermandosi tra gli autori più vitali del panorama italiano”.Alla cerimonia del Premio Carlo Lizzani è intervenuta anche il Sottosegretario al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni, che ha detto: “Come non smetterò mai di sottolineare, le sale cinematografiche sono luoghi magici. Al buio della sala, infatti, le emozioni impresse su pellicola si moltiplicano e diventano esperienza condivisa, fenomeno che niente potrà mai eguagliare. Luoghi di cultura, ma anche imprese. Desidero congratularmi con gli esercenti premiati quest’anno e con tutti coloro i quali con passione, dedizione, visionarietà, spirito d’iniziativa e imprenditoriale tengono accese le luci di questi spazi in cui si celebra l’amore per la settima arte”.
Nel film ‘Piero Pelù. Rumore dentro’ “abbiamo voluto raccontare la nuova caduta e l’ennesima rinascita”. Lo ha detto a LaPresse il regista Francesco Fei presentando il film fuori concorso alla Mostra del cinema di Venezia in cui si parla di “un momento molto particolare della vita e della carriera” del celebre rocker toscano. “Fin dall’inizio abbiamo pensato il film come un viaggio perché Piero intende la sua vita come un viaggio, è uno che ha il suo camper, che ha sempre viaggiato tantissimo, ma non tanto per viaggiare e fare il turista, ma per incontrare persone, per incontrare realtà sociali diverse, perciò lui vive la sua vita, lo dice proprio nel documentario, non parlarmi di carriera, ma parlarmi di viaggio. Perciò volevamo trasmettere attraverso la narrazione una similitudine con il percorso reale di vita di Piero, per questo il viaggio”, ha aggiunto. “È stato bellissimo perché appunto il fatto che fossimo fondamentalmente io e lui è stato quasi un viaggio fra amici, perché dormivamo in camera insieme come a vent’anni. Perciò è venuto tutto molto molto spontaneo”, ha raccontato Fei che alle spalle ha una lunga carriera di filmaker legato al mondo della musica con videoclip girati per i Litfiba, i Verdena e altri. “Il nostro è un film che ha delle sue inquietudini, perciò era bello iniziare con un momento di ambiguità tra il dolore e la festa, tra l’amicizia e la solitudine”, ha spiegato ancora.
The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania “ha saputo incarnare in maniera esemplare i valori umanitari e universali di cui la Croce Rossa si fa portatrice. Il film, costruito attorno alla vera voce di una bambina palestinese intrappolata sotto i bombardamenti a Gaza, restituisce con intensità e rispetto il dramma dei civili innocenti nelle zone di conflitto. La regista ha trasformato una testimonianza disperata in un racconto cinematografico che trascende la cronaca, capace di scuotere coscienze, abbattere barriere ideologiche e ricordare al mondo che dietro ogni guerra vi sono volti, nomi e vite spezzate”. Queste le motivazioni con le quali Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana, con una cerimonia presso la Lounge Mastercard dell’Hotel Excelsior al Lido di Venezia, ha consegnato il Premio collaterale Croce Rossa Italiana alla 82a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia al film che “interpreta con straordinaria efficacia la missione della Croce Rossa, che da oltre un secolo si impegna a proteggere le vittime dei conflitti armati e a promuovere un’umanità senza confini”. “Per aver saputo dare voce a chi non ne ha più, per aver trasformato un grido di dolore in un messaggio universale di pace e responsabilità”, si legge ancora nelle motivazioni che accompagnano il Premio. “Il fondatore della Croce Rossa, quando pensò ad aiutare tutti sui campi di battaglia, credo non avrebbe mai potuto immaginare che avremmo consegnato un premio al cinema. Henry Dunant diceva che i valori della Croce Rossa dovevano essere trasmessi in ogni modo possibile. E credo che questo film – ha spiegato Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana – abbia trasmesso un grande senso di Umanità, quello dei soccorritori impegnati ad aiutare, del loro desiderio di riuscire a raggiungere e soccorrere chiunque abbia bisogno di aiuto, del loro grande dispiacere quando ciò non viene permesso”.
Il cantante Piero Pelù è arrivato alla Mostra del cinema di Venezia per presentare il film fuori concorso ‘Piero Pelù.Rumore dentro’ con il regista Francesco Fei, in occasione del photocall il rocker toscano ha mostrato più volte una grande bandiera della Palestina a conferma del suo sostegno alle vittime di Gaza.
“La politica di oggi dimostra nella maggior parte dei casi di non essere più politica ma di essere al servizio delle lobby economiche, è chiaro come anche il governo italiano non sappia opporsi in maniera chiara e netta come hanno fatto i governi spagnolo e belga, ad esempio, contro l’occupazione illegale di Netanyahu e dell’esercito sionista nei territori palestinesi, che va avanti dal 1945. C’è chi sta cercando di riscrivere la storia e noi naturalmente non ci possiamo stare”. Così Piero Pelù nel corso della presentazione del film ‘Piero Pelù. Rumore dentro’, fuori concorso alla Mostra del cinema di Venezia, a proposito della situazione di Gaza. “Dai libri di storia abbiamo letto come sono iniziati e poi degenerati i regimi come fascismo, nazismo, lo stesso comunismo di Stalin in Russia o in altri paesi. Oggi si vedono bambini morire di fame sotto le bombe, mentre l’unica frase della nostra premier è stato quando hanno colpito delle chiese cristiane. Una discriminazione insopportabile. Noi dobbiamo essere cittadini attivi e rivendico il fatto di essere prima cittadino e poi cantante. E lo dico anche nel documentario, perché io non amo le rockstar che si chiudono nel loro mondo”, ha aggiunto.
“L’acufene mi ha cambiato molto la vita, è abbastanza nella mia natura non lasciarmi andare perché nell’immediato ho avuto un periodo molto buio che ho superato grazie all’aiuto degli amici e di una brava dottoressa. Da lì è scaturita la scrittura di un album ‘Deserti’, che è diventata la colonna sonora di questo film”. Così Piero Pelù nel corso della presentazione del film ‘Piero Pelù. Rumore dentro’, fuori concorso alla Mostra del cinema di Venezia. “Quando ho accusato il problema ho ricevuto tantissimi messaggi sui social, ho capito di non essere solo e anche per questo oltre all’album ho pensato a Francesco, con cui avevo già lavorato per dei videoclip, che potesse scaturire qualcosa. La prima sceneggiatura era fare una festa di morti a casa mia, lui all’inizio era un po’ interdetto e da lì ho capito che era la persona giusta e abbiamo fatto un grande lavoro insieme”, ha aggiunto l’artista.”Questo incidente ha accentuato in me una consapevolezza diversa della solitudine, in molte scene del film abbiamo sottolineato questi stati d’animo e questo isolamento forzato. Ci sono volutamente luoghi desertici, non a caso questa stori si lega alla scrittura dell’album”, ha detto ancora Pelù. “Il silenzio, una sorta di isolamento, è stato in certi versi anche forzati per proteggere l’udito. Per fortuna non sto degenerando nella sordità”, ha detto.
Durante la 82ª Mostra del Cinema di Venezia, in un gremitissimo Italian Pavillon dell’Hotel Excelsior, grande successo per l’XI edizione di Women in Cinema Award, il premio ideato e promosso dalla giornalista e attivista culturale Claudia Conte, che celebra ogni anno le eccellenze femminili del mondo del cinema, della cultura e dell’impegno sociale, con l’obiettivo di valorizzare il talento e favorire la parità di genere nella cultura.Durante la cerimonia, guidata dalla stessa Claudia Conte, sono state premiate da una prestigiosa Academy tutta al femminile protagoniste d’eccezione che, con il loro lavoro e la loro visione, hanno saputo lasciare un segno nel panorama artistico internazionale, diventando simboli di eccellenza e ispirazione.”A poche ore dalla scomparsa di Giorgio Armani, non posso non dedicare un omaggio speciale a lui che più di chiunque altro ha saputo dare forza, luce, valore alle donne. Il sipario cala, ma la tua visione sarà eterna” queste le parole di Claudia Conte prima di passare la parola per i saluti iniziali al Direttore Artistico della Mostra del Cinema di Venezia Alberto Barbera, che si è complimentato per il valore dell’iniziativa.Tra le premiate: le attrici Anna Foglietta e Romana Maggiora Vergano, Julia Ducournau, regista Palma d’oro a Cannes, Presidente di giuria Nuovi Orizzonti della Mostra del Cinema di Venezia, Silvio Soldini, premiato per il suo sguardo attento e sensibile nei confronti delle tematiche femminili e il costante sostegno alla parità di genere nel cinema. – Premio speciale per l’impegno sociale alla Fondazione Francesca Rava che quest’anno compie 25 anni
“Io mi racconto ormai da 50 anni con le canzoni, questa volta è stato mio figlio a trovare il modo. Io ho dovuto affrontare il pregiudizio, la più grande montagna da scalare. La gente vedeva solo il ‘caschetto’ e questo mi ha portato anche alla depressione. E’ stato difficile raccontarmi, ma io non devo cercare nessun riscatto perché ho avuto successo. In questo mondo la parola uguaglianza è una utopia e invece vorrei che fosse una parola vera”. Così Nino D’Angelo nel corso della conferenza stampa di presentazione del film ‘Nino. 18 giorni’ girato dal figlio Toni, fuori concorso alla Mostra del cinema di Venezia.”I miei figli hanno avuto la possibilità di studiare, io no perché a 13 anni dovevo già aiutare mio padre lavorando. Siccome non mi sono mai vergognato di questo, lo mettevo nelle mie canzoni. Ho fatto tanti film, di cui mi sono innamorato, ma non mi hanno mai fatto fare qualcosa di più”, ha aggiunto. “A Venezia da ragazzo non potevo nemmeno venire perché non avevo i soldi, oggi invece danno un film sulla mia vita con la regia di mio figlio. Sono contento per me, per lui e per le persone nate come me perché possano capire che mettendoci la forza ce la possono fare. Perché il talento o ce l’hai o non ce l’hai”, ha detto Nino.
Penultima giornata della Mostra del Cinema di Venezia con la presentazione dell’ultimo film italiano in concorso ‘Un film fatto per bene’ di Franco Maresco su Carmelo Bene. Saranno presentati anche altri due film in concorso: ‘Silent friend’ della regista e sceneggiatrice ungherese Ildikó Enyedi; ‘The Sun Rises on Us All’ film cinese del regista Cai Shangjun. Ma oggi al Lido è anche il giorno di tre grandi della musica italiana, che arrivano al Lido che tre film che li raccontano. Le tre opere sono tutte fuori concorso nella sezione Speciale cinema & musica. Francesco De Gregori è protagonista di ‘Francesco De Gregori Nevergreen’ del regista Stefano Pistolini, mentre Piero Pelù è protagonista di ‘Piero Pelù. Rumore dentro’ del regista Francesco Fei, infine arriva al Lido Nino D’Angelo con il film diretto dal figlio Toni dal titolo ‘Nino. 18 giorni’.