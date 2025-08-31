Guillermo Del Toro sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia per ‘Frankenstein’

Ovazione e oltre 13 minuti di applausi nella sala grande per il film ‘Frankenstein’, di Guillermo Del Toro, uno dei film in concorso alla 82/a Mostra internazionale del Cinema di Venezia. Entusiasmo soprattutto dalla stampa internazionale presente al Lido. Il film, ennesima trasposizione del celebre romanzo di Mary Shelley, con protagonisti Oscar Isac nei panni del dottor Frankenstein e di Jacob Elordi in quelli della creatura, si candida a questo punto ad essere uno dei favoriti per la vittoria del Leone d’oro. Per il regista messicano Del Toro sarebbe il secondo trionfo a Venezia dopo quello del 2017 con il film ‘La forma dell’acqua’.