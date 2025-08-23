Margot Robbie: “Dopo ‘Barbie’ avevo detto mi fermo un po’, però qui non potevo dire di no”

“È buffo perché io, lo sai, amo una vita tranquilla. Con la produzione — abbiamo una casa di produzione e sono così attiva in quell’ambito — non mi sembra davvero di non lavorare”. Così Margot Robbie che con Colin Farrell recita nel dramma diretto da Kogonada ‘A Big Bold Beautiful Journey’, ‘Un viaggio straordinario’.

“Così a volte non mi rendo conto di quanto tempo passi tra un ruolo e l’altro, e qualcuno mi chiede: ‘Su cosa stai lavorando adesso?’ e io rispondo: ‘Beh, alle 9 ho questa riunione, poi quella, poi quest’altro progetto che forse parte…’ e loro replicano: ‘No, intendo: qual è il tuo prossimo ruolo da attrice?’ e io penso: ‘Ah, quello. In realtà non ne ho idea’ Potrebbe essere tra otto mesi, potrebbe essere tra otto settimane, non lo so davvero. Quindi non mi sembra mai di non lavorare, per via della produzione” aggiunge Robbie. Robbie spiega che dopo ‘Barbie’ aveva pensato di non tuffarsi subito in altri grandi progetti ma le piaceva molto la sceneggiatura e aveva sempre voluto lavorare con Colin Farrell dunque non ha potuto dire di no.