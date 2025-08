Francis Ford Coppola rassicura i fan: “Sto bene”

Francis Ford Coppola ha rassicurato sulle sue condizioni. Il regista 86enne statunitense è ricoverato al Policlinico romano di Tor Vergata per un intervento programmato al cuore, un ‘aggiornamento dell’iter antifibrillazione’, come ha spiegato lui stesso. “Dada (come mi chiamano i miei figli) sta bene”, ha scritto Coppola in un post sui social. “Approfittando di un’occasione sono a Roma per fare l’aggiornamento della procedura per il trattamento della fibrillazione atriale trentennale con il suo inventore, un grande medico italiano, il dottor Andrea Natale! Sto bene!”, ha aggiunto.

La notizia del ricovero, ieri, del grande regista in Italia ha fatto il giro del mondo in poche ore. Oggi dunque è lui stesso a rassicurare i fan.

Coppola: chi è e i suoi capolavori

Francis Ford Coppola è universalmente riconosciuto come uno dei più grandi registi della storia del cinema, con cinque premi Oscar al suo attivo. Il cineasta americano, di origini italiane (la famiglia è originaria di Bernalda, in Basilicata), è tra l’altro il regista della saga de ‘Il Padrino‘, in tre capitoli, incentrata sulla famiglia mafiosa dei Corleone. Ma è anche autore di uno dei principali film che raccontano il dramma della guerra in Vietnam, ‘Apocalypse Now’ (1979). Altri suoi capolavori sono ‘I Ragazzi Della 56a Strada’ (1983) e ‘Dracula di Bram Stoker’ (1993). È uno dei dieci cineasti insigniti sia dell’Oscar alla migliore sceneggiatura originale che di quello alla migliore sceneggiatura non originale. Del 2024 il suo ultimo, discusso film, ‘Megalopolis’.