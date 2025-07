Morto Enrico Lucherini, addetto stampa delle star

E’ morto all’età di 92 anni Enrico Lucherini, classe 1932, celebre nel mondo del cinema per aver svolto l’attività di addetto stampa per numerose star come Claudia Cardinale e Sophia Loren. In attività dagli anni sessanta nel periodo della ‘dolce vita’ fino al 2012 con la sua agenzia, dapprima con lo Studio Lucherini-Rossetti-Spinola (Matteo Spinola, un altro press agent del cinema italiano, è stato suo socio per molti anni) e poi con lo Studio Lucherini-Pignatelli.