Da Francesca Scorsese a Julie Pacino, le figlie d’arte in regia sul set

Tra i 34 set cinematografici aperti in Italia c’è anche la miniserie di Francesca Scorsese. Figlia di Martin, non è l’unica ad aver deciso di seguire le orme del genitore. Da Julie Pacino a Sophia Coppola, da Lily-Rose Depp ad Alison Eastwood, tanto per fare qualche nome, sono tantissime le figlie d’arte dietro la macchina da presa. Julie Pacino, figlia di Al Pacino, ha debuttato alla regia con ‘I Live Here Now’, film sull’identità femminile e i traumi di una generazione, dove la luce non è mai neutra, ma carica di simboli e tensioni. Di Sofia Coppola, figlia di Francis Ford Coppola, si ricordano l’Oscar alla sceneggiatura per ‘Lost in Traslation’ e il Leone d’oro per ‘Somewhere’.

Il remake di Nosferatu

Lily-Rose Depp, figlia di Johnny Depp e della cantante e attrice francese Vanessa Paradis, è una nota attrice e modella che va forte sui social. Nel 2016 interpretò il ruolo della ballerina Isadora Duncan nel film francese ‘Io danzerò’, presentato al Festival di Cannes. Per questa interpretazione ricevette la nomination al Premio César come miglior attrice esordiente e al Lumière come rivelazione femminile. Nello stesso anno interpretò la fantomatica sensitiva Kate Barlow. Ma la sua definitiva consacrazione al grande pubblico va celebrata nel Natale del 2024 con ‘Nosferatu’ del regista Robert Eggers, remake del famoso film di Friedrich Wilhelm Murnau del 1922.

Francesca Scorsese diva sui social

I Social sono diventati il mondo dorato di Francesca Scorsese, la figlia di Martin Scorsese, che si rivela una regista molto seguita dai followers grazie anche all’aiuto del padre che compare in versione ‘adesivo parlante’ nei suoi video. Il set che la vede in prima linea in questo periodo è la miniserie ‘The Saints’ stagione 2. Ad affiancarla in regia Matti Leshem, Rubin Stein, Devereux Milburn. I set di registrazione delle scene sono a Roma, Assisi, Custonaci e Matera. Ma anche tra gli italiani non sono pochi i figli d’arte nel mondo del cinema. Da Carlo Vanzina ai De Sica, da Francesca Comencini ad Asia Argento. Tanto per citarne alcuni.