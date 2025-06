Una selezione di nove film che spaziano per tematiche e genere

Al via da oggi 23 giugno fino a venerdì 27 la Settimana del Cinema cinese in Italia che si svolgerà a Roma presso la Sala Anica, con una selezione di nove film che spaziano per tematiche e genere offrendo al pubblico uno sguardo autentico. La rassegna prende il via oggi alle 18.00 con Big World per la regia di Yang Lina, un racconto toccante sull’emancipazione di Liu Chunhe, un giovane affetto da paralisi cerebrale che rompe coraggiosamente le catene del corpo e della mente cercando la propria strada nel mondo. A seguire, alle 20.30 il documentario Hotline Beijing di Xu Jieqin, girato a Pechino, ci mostra come la capitale cinese – una metropoli con oltre 20 milioni di abitanti- gestisca in modo efficiente più di 60.000 chiamate di reclamo al giorno. Il film è prodotto da China Media Group.

Il 24 giugno, alle 18.00 sarà la volta di Article 20 di Zhang Yimou, uno dei più celebri registi cinesi contemporanei. Il film riflette sul tema della giustizia, della responsabilità e del coraggio. Il pubblico ministero Han Ming viene coinvolto in un caso difficile e ambiguo, in cui quello che appare come il ferimento intenzionale di alcune persone potrebbe essere in realtà un’istanza di legittima difesa. Alle 21.00 il documentario Shenzhou 13 di Zhu Yiran offrirà al pubblico un’esperienza unica. Il documentario ambientato in una stazione spaziale racconta la vita degli astronauti a bordo del Tiangong con immagini in 8K girate direttamente nello spazio dagli astronauti della missione Shenzhou-13. Si tratta del primo documentario cinese girato nello spazio che offre un’esperienza immersiva inedita, sullo straordinario percorso semestrale della prima missione spaziale di lunga durata cinese. Il film è prodotto da China Media Group.

Mercoledì 25 giugno, alle 18.00 verrà proiettato Endless Journey di Dai Mo, protagonista Zhang Yi. Il commissario dell’unità investigativa Cheng Bing coordina la “Squadra Tre” nelle indagini su un crimine efferato, ma durante l’operazione un sospettato perde la vita accidentalmente, causando l’incriminazione e la detenzione di Cheng Bing. Dopo il rilascio, persiste tenacemente nell’inseguire i criminali ancora latitanti, ma ora nelle vesti di semplice cittadino. Il 26 giugno alle 18.00, arriva Viva La Vida per la regia di Han Yan. una storia d’amore profonda e toccante tra due giovani malati terminali, che trovano nella reciproca compagnia la forza per affrontare la vita. Alle 20.30 seguirà The Dumpling Queen per la regia di Wai-keung Lau, film ispirato a una storia vera, il film racconta la storia di Zang Jianhe e la sua straordinaria ascesa. Nella Cina degli anni ’70, tra sacrifici e resilienza, una madre single che fonda una delle più grandi aziende alimentari di Hong Kong.

La rassegna si chiude venerdì 27 giugno con due titoli di grande impatto emotivo. Alle 18.00, la commedia Yolo per la regia di Jia Ling, scritto da Sun Jibin, con Jia Ling nel ruolo principale. Du Leying, giovane donna, vive reclusa in casa da anni. L’incontro con l’allenatore di pugilato Hao Kun la motiverà ad affrontare una serie di sfide, trasformando la sua esistenza in un percorso coinvolgente. Alle 20.30, Her Story scritto e diretto da Shao Yihui, esplora il legame tra due donne segnate dal passato che, incontrandosi, trovano un’inaspettata alleanza e una nuova possibilità. Wang Tiemei, una madre single, perde il lavoro e si trasferisce, facendo amicizia con la vicina Xiaoye. Tutte le proiezioni saranno in lingua originale sottotitolate in italiano e inglese. L’accesso è gratuito fino ad esaurimento posti presso la Sala ANICA viale Regina Margherita 286.

