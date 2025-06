Foto da Facebook, Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi

La gioia del regista: "Per me un sogno essere qui"

Martin Scorsese è nella ‘sua’ Sicilia. “Nella serata di ieri il direttore del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi Roberto Sciarratta ha accolto il regista italo americano Martin Scorsese, che si è immerso tra le antichità durante una visita guidata, svoltasi in forma privata, durata circa un’ora”. A farlo sapere è lo stesso Parco della Valle dei Templi, in un post sull’account Facebook ufficiale in cui pubblica una foto di Sciarratta con Scorsese.

La gioia del regista

“È un sogno per me essere qui” ha detto al suo arrivo nell’area del Tempio di Zeus, dove si erge uno dei grandi telamoni che adornavano l’enorme edificio, le cui rovine sono al centro di un ampio progetto di valorizzazione da parte del Parco. Scorsese ha visitato poi il tempio della Concordia e quello di Giunone, rimanendo affascinato dalla bellezza del patrimonio archeologico al tramonto.

Ad accompagnare il regista di “Toro Scatenato”, “Quei bravi ragazzi”, “Taxi Driver”, “Gangs of New York”, “The Irishman” e tanti altri film, oltre alla sua famiglia, gli archeologi subacquei Lisa Briggs e Peter Campbell: la visita ad Agrigento, infatti, si inserisce nell’ambito del lavoro in corso per la realizzazione di un documentario sui relitti della Sicilia di cui è produttore esecutivo.

Il ‘ritorno alle origini’ di Martin Scorsese

La visita in Sicilia è per Martin Scorsese un ‘ritorno alle origini’. Il grande regista, che il prossimo 17 novembre compirà 83 anni, è nato a New York ma i suoi nonni, sia paterni che materni, erano immigrati italiani, originari rispettivamente di Polizzi Generosa e di Ciminna, entrambi comuni della provincia di Palermo. Erano giunti negli Stati Uniti nei primi anni del Novecento.

