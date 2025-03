L'attore e regista sui social: "Sei stata un grande, grande esempio di vita"

Carlo Verdone ricorda commosso Eleonora Giorgi, scomparsa oggi a 71 anni. L’attore e regista che ha contribuito alla consacrazione dell’attrice affidandole il ruolo di Nadia in ‘Borotalco‘, affida ai social il suo cordoglio. “Grazie amore mio per essere stata la mia compagna in due film fondamentali per la mia e per la tua carriera. Saremo ricordati per tanto tempo ancora. Grazie per avermi dato la tua leggerezza, il tuo entusiasmo, il tuo sorriso e la tua preziosa amicizia. E grazie per esser stata un grande, coraggioso esempio per tutti in questo anno così duro e spietato”, si legge su Facebook.

“Ti ho ammirato per la tua forza, per la tua saggezza, per il tuo coraggio. Eri sempre sorridente pur nel verdetto. Sarai sempre sempre nel mio cuore. A tutti i tuoi cari il mio abbraccio più forte. Eleonora sei stata un grande, grande esempio di vita. Non dimenticherò i tuoi ultimi messaggi pieni di dolcezza e vero affetto. Dio ti benedica e ti accolga nel suo grande abbraccio. Carlo”, conclude il post.

