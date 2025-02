Anad, l’associazione nazionale attori doppiatori, ha lanciato l’appello ‘Difendiamo l’intelligenza artistica’ per parlare a tutta l’industria audiovisiva, alle istituzioni e al pubblico riguardo i rischi e i pericoli legati all’intelligenza artificiale e al ‘machine learning’ (la capacità delle macchine di imitare le voci e riprodurle) nel mondo del cinema, della televisione, e non solo. Moltissimi doppiatori, grazie alla Campagna di sensibilizzazione lanciata da Anad, si stanno muovendo in difesa del proprio lavoro e contro l’utilizzo incontrollato e non concordato delle loro voci. “Chiediamo maggiore attenzione da parte del governo, delle istituzioni competenti e dell’Unione europea per tutelare i lavori artistici – riferisce Daniele Giuliani, presidente Anad – Il doppiaggio è una professione artistica ed è in pericolo, come sono in pericolo le nostre emozioni, che rischiano di sparire se a generarle è un software anziché un attore in carne ed ossa. Abbiamo urgenza di misure concrete per salvaguardare una professione riconosciuta come eccellenza artistica e culturale del nostro Paese”. Per diffondere questo messaggio è stato realizzato un video in cui sei doppiatrici e sei doppiatori prestano il proprio volto e la voce (nota) per dire ‘No’ ad un mondo in cui le espressioni artistiche saranno soppiantate da quelle create con un algoritmo. Hanno preso parte al video: Rossa Caputo (voce di ‘Charlie’ la principessa dell’inferno, protagonista della serie animata Hazbin Hotel e dell’attrice Florence Pugh); Laura Boccanera (voce ufficiale di Jodie Foster, e doppiatrice del personaggio di Harry Potter ‘Bellatrix Lestrange’); Melina Martello (voce di attrici quali Diane Keaton, Catherine Deneuve e del personaggio ‘Duchessa’ ne Gli Aristogatti); Veronica Puccio (doppiatrice di Dakota Johnson e voce di ‘Disgusto’ in Inside Out, è ‘Starlight’ nella serie The Boys); Laura Romano (voce delle attrici Sophia Vergara e Viola Davis); Chiara Fabiano (voce dell’attrice Jenna Ortega e di Millie Bobby Brown che interpreta ‘Undici’ in Stranger Things); Luca Ward (voce di attori quali Pierce Brosnan, Samuel L. Jackson, Russell Crowe, Keanu Reeves); Gabriele Patriarca (voce del personaggio ‘Neville Paciock’ della saga di Harry Potter e di ‘Adamo’ in Hazbin Hotel); Riccardo Suarez (doppiatore dei personaggi ‘Angel Dust’, uno dei protagonisti di Hazbin Hotel e ‘Steven Universe’ della serie omonima); Flavio Aquilone (voce di ‘Draco Malfoy’ in Harry Potter, di Zac Efron e di Light Yagami); Daniele Giuliani (voce di ‘Paura’ in Inside Oute di ‘Jon Snow’ ne Il Trono di Spade); e infine Rodolfo Bianchi (voce di Gerard Depardieu, Michael Douglas e dell’‘Ispettore Zenigata’ in Lupin).

