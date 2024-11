Simon Kinberg scriverà la sceneggiatura

Lucasfilm e Simon Kinberg, produttore di una serie di film sugli X-Men, stanno lavorando a una nuova trilogia di Star Wars. Lo riporta il portale ‘Deadline’, secondo cui i nuovi film saranno ambientati dopo l’ultima trilogia, che si è conclusa con il film ‘The Rise of Skywalker’ del 2019. Verosimilmente verranno introdotti nuovi personaggi, con una nuova trama, anche se non è escluso il ritorno di protagonisti già noti ai fan. Ancora da definire il nome del regista, mentre Kinberg produrrà la trilogia e scriverà la sceneggiatura. Il noto produttore ha già avuto a che fare con l’universo di ‘Guerre Stellari‘ in qualità di creatore e produttore esecutivo della serie animata ‘Star Wars Rebels’, andata in onda tra il 2014 e il 2018 con quattro stagioni, e di consulente del film della nuova trilogia ‘Il Risveglio della Forza’, uscito nel 2015.

