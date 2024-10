Presente anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha assistito nella sede di Anica, in occasione dell’ottantesimo anniversario dell’associazione e su invito del presidente Francesco Rutelli, alla proiezione del film di Paola Cortellesi ‘C’è ancora domani‘, alla presenza della regista e del cast. Il Capo dello Stato è stato accolto da un applauso della sala. Presente anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli.

Rutelli a Mattarella su 80 anni Anica: “Crescita straordinaria attività creative”

“Siamo onorati della presenza del presidente Mattarella. Mai accaduto che un Capo dello Stato accettasse un invito dell’Anica in 80 anni di vita, so che il lavoro di oggi inizia almeno dal 1944, un’industria che è andata molto avanti. Sono lieto che abbia accettato l’invito il ministro Giuli, con cui abbiamo avuto riunioni molto costruttive per un fase importante che ci attende. L’Italia è protagonista di questi cambiamenti, questa associazione, è in grande crescita. Anica ha visto un raddoppio delle associate, è parte determinante di una avanzata promettente che è aggiornata con criteri di controllo e attenzione”. Così nel suo saluto di benvenuto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Presidente di Anica, Francesco Rutelli. Rutelli ha sottolineato il servizio reso all’Italia dall’Associazione nei suoi 80 anni di vita con una crescita recente straordinaria di attività produttive e creative, in presenza del raddoppio delle aziende associate e delle Unioni rappresentative. “Si tratta di industrie che creano un formidabile valore aggiunto, e moltissimi, buoni posti di lavoro”. Corale l’applauso a veterani quali il Cavaliere del lavoro Fulvio Lucisano (96 anni), a una rappresentanza di giovani speranze e professionalità formate da Anica Academy (tra cui la diciassettenne Clementina), a Costumisti, Scenografi e Maestri della Fotografia quali Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo, Gabriella Pescucci, Gianni Quaranta, Vittorio Storaro (vincitori di 11 Premi Oscar presenti in sala) associati a talenti come Massimo Cantini Parrini (5 Premi David sempre come grande creativo), accanto ad importanti associazioni del settore e alle rappresentanze delle organizzazioni dei lavoratori. Rutelli ha concluso ribadendo “la forza competitiva di una filiera sempre più integrata con le tv, le piattaforme, il web; e l’amore indefettibile per la Sala cinematografica: in questo senso, la scelta del Presidente di assistere al film di Paola Cortellesi (“C’è ancora domani”, visto da 5 milioni 453mila persone e capace di incassare 36 milioni 866mila euro), presente in sala insieme a interpreti, produttori e distributori, testimonia la crescita di nuove personalità femminili e la sfida quotidiana per le industrie di rinnovare e accrescere la fiducia del pubblico”. Rutelli, dopo avere riaffermato la forza di questo comparto per il Soft Power italiano nel mondo e per l’attrazione di investimenti internazionali, ha concluso con una citazione di Robert Bresson che ben riassume il valore del Cinema: “Rendete visibile quello che senza di voi forse non potrebbe essere mai visto”.

Cortellesi: “Un’emozione vedere mio film con Mattarella”

“È stato davvero molto emozionante questa proiezione alla presenza del presidente della Repubblica”. Così Paola Cortellesi commossa al termine della proiezione del suo film ‘C’è ancora domani’. Un lungo applauso ha accompagnato gli istanti finali della pellicola e al termine della proiezione il capo dello Stato si è complimentato con la regista e gli attori del film.

