Il regista ha presentato il suo Megalopolis alla Festa del Cinema di Roma

“Il messaggio del film? La famiglia umana è capace di realizzare e risolvere qualsiasi problema e possiamo rendere il mondo più bello per i bambini e per chi verrà prima di loro. Oggi Catilina non saprei chi possa essere, è difficile da dire, nel mio film l’ispirazione l’ho avuta da Robert Moses ma oggi quale governo sarebbe in grado di struggere il mondo?”. Così Francis Ford Coppola alla pre apertura della Festa del Cinema di Roma intervistato sul red carpet di Cinecittà, dove lunedì è stato presentato il suo film, Megalopolis. Il grande regista si è poi espresso sulla politica italiana e sul governo italiano: “Gli italiani? Sono dei geni, sanno fare tutto, dalla medicina alla scienza alla costruzione degli elicotteri, sono fantastici in tutto eccetto capire come avere un governo“. Al regista di Apocalypse Now è stata intestata anche una via interna agli studi: “È un onore meraviglioso – ha commentato – non mi aspettavo di avere una strada a Cinecittà, una strada che verrà percorsa da giovani registi negli anni a venire“.

