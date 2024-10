Lo rivela Paris Match. Aveva 72 anni. Aveva recitato ne 'Il Mostro' di Benigni

E’ morto a 72 anni l’attore e regista francese Michel Blanc. Lo ha rivelato la rivista Paris Match. Per il momento non sono state chiarite le cause della sua scomparsa. Negli gli anni Settanta durante gli studi al liceo Pasteur de Neuilly-sur-Seine, fondò il gruppo comico teatrale Splendid assieme agli attori Thierry Lhermitte, Christian Clavier e Gérard Jugnot. Recitò in numerosi film cinematografici e in varie produzioni televisive, soprattutto commedie. Per alcuni film fu anche regista (per la prima volta nel 1984 in Marche à l’ombre) e sceneggiatore. Sia come attore che come regista, fu più volte nominato al Premio César. Al Festival di Cannes ottenne nel 1986 il premio per la miglior interpretazione maschile (per il suo ruolo nel film Lui portava i tacchi a spillo) e nel 1994 quello per la miglior sceneggiatura (Grosse fatigue). Il pubblico italiano lo ricorda per il suo ruolo comico ne ‘Il Mostro’ (1994) di Roberto Benigni, nel quale interpretava un criminologo.

