Sono tanti i messaggi social in ricordo di Alain Delon, attore francese scomparso domenica 18 agosto all’età di 88 anni dopo una lunga malattia. Tra i personaggi famosi che hanno commemorato l’icona del cinema internazionale ci sono il presidente transalpino Emmanuel Macron e la leader del Rassemblement National Marine Le Pen, passando per le attrici Ornella Muti e Claudia Cardinale.

Carla Bruni: “Non dimenticheremo mai suo talento e carisma”

“Non dimenticheremo tutto il talento, tutta la grazia e tutta la bellezza che hai portato in questo mondo. Non dimenticheremo il carisma, la voce, questa silhouette, questo volto e questa malinconia, questa profonda e strana tristezza che emanava da te e che si ritrovava nei film e nell’atmosfera. È raro trovare così tanta grazia e tanta tristezza mescolate nello stesso essere umano. Sto pensando ai tuoi figli, Anthony, Anoushka, Alain-Fabien. Sto pensando ad Ari. Penso a Nathalie, Mireille, Romy che ora ritrovai. Riposate in pace”, scrive su Instagram Carla Bruni pubblicando alcune foto dell’attore da giovane.

Paul Belmondo: “Ci mancherai molto”

“Alain, un giorno mi avete detto che mio padre vi mancava. Oggi siete voi che ci mancherete enormemente. Rip Alain”, fa sapere su Instagram Paul Belmondo, figlio dell’attore Jean-Paul Belmondo, eterno rivale di Delon. Attori icona del cinema francese, diversissimi per aspetto e per temperamento, fin dagli anni Sessanta sono stati protagonisti di una ‘rivalità’ spesso montata anche ad arte dai tabloid. Bellissimo uno, viso da pugile l’altro, Delon e Belmondo hanno recitato in 5 film insieme, a partire da ‘Borsalino’ nel 1970. Nel corso degli anni il rapporto tra i due si è consolidato facendo nascere un legame che è durato fino alla fine. Alla morte di Belmondo nel 2021, Delon si definì “completamete devastato”.

Ministra Dati: “Francia orfana della sua più bella incarnazione sullo schermo”

“Alain Delon non c’è più. Lo credevamo immortale per aver avuto più vite, per aver interpretato tutti i ruoli – poliziotto, delinquente, l’indimenticabile Tancredi, il travolgente Monsieur Klein… -, per aver lavorato per i più grandi, da Visconti a Godard, da Losey a Melville, di essere diventato lui stesso uno dei più grandi attori del cinema mondiale. Il suo talento, il suo carisma, la sua aura lo hanno portato a far carriera a Hollywood fin da giovane, ma ha scelto la Francia. Se è sempre rimasto fedele al cinema d’autore, non ha mai temuto altri ruoli. Da Asterix ad Alain Cavalier, ha incarnato, come nessun altro, l’unità del cinema francese. Figlio della settima arte, lascia la Francia orfana della sua più bella incarnazione sullo schermo”, fa sapere in un post su X la ministra della Cultura francese Rachida Dati. “Ho perso anche un caro amico, che significava molto per me e la mia famiglia. Ai suoi figli, Anouchka, Anthony e Alain-Fabien, invio i miei pensieri più calorosi”.

Biennale Venezia: “À bientôt, Alain”

“À bientôt, Alain Delon (1935-2024).Salutiamo il grande attore con due fotografie dalla prima di ‘Rocco e i suoi fratelli’, il film di Luchino Visconti che lo consacrò come stella del cinema francese e internazionale alla Biennale Cinema 1960”, scrive su Facebook La Biennale di Venezia.

Ornella Muti ricorda l’attore

Anche Ornella Muti ricorda Alain Delon, attore francese scomparso nelle scorse ore all’età di 88 anni. L’attrice che ha lavorato con Delon in ‘Morte di una carogna’ ha condiviso nelle stories sul suo account Instagram alcune foto postate dalla figlia, Naike Rivelli. Gli scatti mostrano alcuni momenti di Alin Delon con la madre Ornella Muti e in ogni storia è taggata la figlia di Delon Anouchka.

Claudia Cardinale: “Il ballo è finito, Tancredi balla con le stelle”

“Mi chiedono parole… ma la tristezza è troppo intensa. Mi unisco al dolore dei suoi figli, dei suoi cari, dei suoi fans… Il ballo è finito. Tancredi è salito a ballare con le stelle. Per sempre tua, Angelica”, fa sapere l’attrice Claudia Cardinale, co-protagonista con Delon nel film ‘Il Gattopardo’.

Gassmann: “Adieux monsieur”

Anche Alessandro Gassmann ricorda Delon su X e scrive: “Adieux monsieur Delon. Rip”.

Macron: “Addio a un monumento francese”

“Monsieur Klein o Rocco, il Ghepardo o il Samurai, Alain Delon ha interpretato ruoli leggendari e ha fatto sognare il mondo. Prestando il suo volto indimenticabile per stravolgere le nostre vite. Malinconico, popolare, segreto, era più che una star: un monumento francese”. Lo scrive il presidente francese Emmanuel Macron, ricordando con un post su X l’attore Alain Delon, morto oggi all’età di 88 anni.

Marine Le Pen: “Con lui se ne va parte della Francia che amiamo”

“La leggenda è scomparsa. Alain Delon ci lascia orfani dell’epoca d’oro del cinema francese che incarnava così bene. Una piccola parte della Francia che amiamo se ne va con lui”. Così Marine Le Pen, leader del Rassemblement Nationale e deputata all’Assemblea nazionale francese, commenta su X la morte dell’attore Alain Delon all’età di 88 anni.

