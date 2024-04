Presentata la 69esima edizione dei premi del cinema italiano

Sono state annunciate le candidature dei 69esimi Premi David di Donatello, scelte tra i film usciti al cinema dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. Spicca ‘C’è ancora domani’, film d’esordio di Paola Cortellesi, che ha ottenuto 19 candidature. “Sicuramente è un record per un film d’esordio”, ha rimarcato Piera Detassis, Presidente e Direttrice Artistica Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello. Sono 15, invece, le nomination per ‘Io Capitano’ di Matteo Garrone, già premiato alla mostra del cinema di Venezia con il Leone d’Argento. “E’ un cinema femminile e di grandi maestri, che guarda alla memoria e alla storia”, ha aggiunto Detassis, osservando che “quasi tutti i film tranne Io Capitano sono ambientati in epoca diversa”.

Da segnalare anche le 13 candidature per La Chimera di Alice Rohrwacher, seguito da Rapito di Marco Bellocchio con 11 da Comandante di Edoardo De Angelis con 10. I 5 film in nomination sono: C’è ancora domani di Paola Cortellesi; Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti; Io Capitano di Matteo Garrone; La Chimera di Alice Rohrwacher e Rapito di Marco Bellocchio. Per il premio alla miglior regia sono in lizza: Il sol dell’avvenire; Io capitano; L’ultima notte di Amore di Andrea Di Stefano; La chimera e Rapito. Queste le nomination per il premio miglior attore protagonista: Valerio Mastandrea per C’è ancora domani; Antonio Albanese per Cento domeniche; Pierfrancesco Favino per Comandante; Josh O’Connor per La chimera; e Michele Riondino per Palazzina LAF. Queste le candidate per il premio migliore attrice protagonista: Paola Cortellesi per C’è ancora domani; Isabella Ragonese per Come pecore in mezzo ai lupi; Micaela Ramazzotti per Felicità; Linda Caridi per L’Ultima notte di amore; Barbara Ronchi per Rapito.

Carlo Conti: “Sarà grandissima festa cinema italiano”

“E’ un onore essere ancora una volta al timone” dei premi David di Donatello, “sarà una grandissima festa del cinema italiano”. Così Carlo Conti in occasione della presentazione delle candidature per l’edizione numero 69 dei premi David di Donatello che sarà da lui condotta insieme ad Alessia Marcuzzi.

I numeri della 69esima edizione dei David Donatello

Centosettantuno film italiani di lungometraggio di finzione iscritti, 26 quelli diretti da registe donne, 61 le opere prime, 138 documentari, 495 i cortometraggi. Questi i numeri della 69ma edizione dei Premi David di Donatello. Rai sarà a fianco dell’Accademia e di Cinecittà per raccontare, venerdi 3 maggio, la cerimonia di premiazione, in diretta in prima serata su Rai 1 condotta da Carlo Conti con Alessia Marcuzzi. A ospitare la diretta sarà il Teatro 5 di Cinecittà, ‘tempio’ della grande cinematografia nazionale e internazionale, che diventerà per una notte la casa dei David. Una narrazione diffusa della nuova storia degli iconici studi, che includerà il residential stage del Teatro 14, un unico set che racchiude cinque ambientazioni, e il Teatro 18, il Volume Stage per la produzione virtuale, tra i più grandi d’Europa, che ospiteranno diversi momenti della cerimonia. Cinecittà si racconterà come casa del talento e dell’ecosistema produttivo, cantiere sul futuro in continua evoluzione, simbolo della magia creativa del cinema e della sua capacità di rinnovamento.

