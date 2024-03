Centinaia di attivisti hanno bloccato le strade verso la sede della cerimonia

Una manifestazione per la fine della guerra a Gaza ha bloccato per più di un’ora le strade principali verso il Dolby Theatre di Los Angeles a poche ore dall’inizio della cerimonia degli Oscar, costringendo i partecipanti a raggiungere il teatro a piedi. Gli attori, in abito da cerimonia, si sono fatti strada tra i manifestanti che cercavano di bloccarli e gridavano ‘Vergogna’. Centinaia di attivisti filo-palestinesi hanno partecipato alla protesta, sostenendo che Hollywood non dovrebbe auto-celebrarsi mentre a Gaza è in corso una guerra.

