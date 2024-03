Hannah Gutierrez-Reed è accusata di omicidio colposo per la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins

Una giuria del Nuovo Messico ha condannato la responsabile delle armi sul set del film ‘Rust’, Hannah Gutierrez-Reed. E’ accusata di omicidio colposo per la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins, avvenuta durante una prova delle riprese nell’ottobre 2021. Subito dopo la lettura della sentenza in tribunale, il giudice ha ordinato che la donna di 24 anni fosse posta sotto custodia. Il suo legale ha dichiarato che Gutierrez-Reed farà appello contro la condanna, che prevede una pena fino a 18 mesi di carcere e una multa di 5mila dollari. Alec Baldwin, attore protagonista e co-produttore di ‘Rust’, è stato incriminato da un grand jury a gennaio con l’accusa di omicidio colposo. La star di Hollywood stava puntando una pistola contro Hutchins sul set, quando l’arma esplose un colpo, uccidendo la direttrice della fotografia e ferendo il regista Joel Souza. Il 65enne, tuttavia, si è dichiarato non colpevole.

