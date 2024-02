A presiedere la giuria sarà l'attrice Lupita Nyong'o, Oscar nel 2014

Sono iniziati i preparativi per l’inizio della 74a edizione del Festival del Cinema di Berlino, che si terrà nella capitale tedesca dal 15 al 22 febbraio. A presiedere la giuria della Berlinale sarà l’attrice Lupita Nyong’o, vincitrice del Premio Oscar nel 2014 per il film ’12 anni schiavo’. Quella del 2024, inoltre, sarà la quinta e ultima edizione del Festival sotto la guida di Carlo Chatrian e Mariette Rissenbeek. Tricia Tuttle, ex direttrice del London Film Festival, prenderà il loro posto il prossimo aprile. Lo aveva annunciato il ministro della Cultura tedesco la scorsa settimana.

