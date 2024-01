È successo a Monaco di Baviera: l'attore è trattenuto dai funzionari da diverse ore

La star di Hollywood ed ex governatore della California, Arnold Schwarzenegger, è stato fermato ed è trattenuto da diverse ore all’aeroporto di Monaco di Baviera per problemi alla dogana. Lo riporta il tabloid tedesco Bild che pubblica anche una foto che mostra l’attore 76enne con due funzionari doganali. Secondo le informazioni di Bild, in occasione della sua partecipazione al ‘Vertice mondiale sul clima’ a Kitzbühel, Schwarzenegger ha portato con sé un prezioso orologio del marchio di lusso svizzero Audemars Piguet. L’orologio avrebbe dovuto essere messo all’asta, ma ha attirato l’attenzione dei funzionari doganali, motivo per cui hanno fermato e trattenuto Schwarzenegger.

