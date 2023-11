Il regista inglese in visita allo Spin Time occupato a Roma

Nella sua visita allo Spin Time occupato a Roma, il regista inglese Ken Loach è intervenuto sul tema degli scioperi, che in questi giorni sta animando il dibattito politico in Italia. “I nostri paesi hanno avuto grandi esperienze di sciopero. A un certo punto i politici però ci vogliono impedire di farlo perché dicono che i cittadini devono avere servizi che funzionano. Ci impongono salari più bassi per più ore di lavoro e questo per loro è una prova di forza“, ha affermato Loach.

