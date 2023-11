Il regista inglese ha visitato la storica occupazione romana che attualmente ospita circa 500 persone senza casa

Emozionato e visibilmente sopreso il regista inglese Ken Loach che, a Roma per promuovere il suo nuovo film, ha fatto tappa allo Spin Time, storica occupazione romana che attualmente ospita circa 500 persone senza casa. “Sono qui perchè voi siete l’esempio di come l’interesse delle persone possa prevalere su quello delle imprese private“, ha detto al suo ingresso nello stabile. Dopo un breve giro nei locali, il regista è intervenuto in un’assemblea affollata con centinaia di persone: “Non mi aspettavo una accoglienza così calorosa”, ha detto al suo ingresso in sala tra gli applausi. Alla fine della sua visita Loach ha intonato “Bella Ciao” insieme agli occupanti.

