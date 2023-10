L'artista si racconta in conferenza stampa per presentare il primo documentario sulla sua carriera

Adelmo Fornaciari in arte Zucchero si racconta in conferenza stampa alla Festa del Cinema di Roma per presentare il primo documentario sulla sua lunga carriera: “Zucchero – Sugar Fornaciari”. All’Auditorium Ennio Morricone racconta la sua infanzia, i primi successi e la lotta contro la depressione. “Il documentario parte dal paesino della bassa emiliana, Roncocesi, da cui sono stato sradicato e portato in Versilia dove, con tutto il rispetto, non mi sono mai integrato. Lì però ho conosciuto mia moglie e sono nate le mie figlie. Ma questo sradicamento, da mia nonna soprattutto, mi ha fatto soffrire e ancora adesso forse per questo ho la sensazione di non sentirmi mai a casa, da nessuna parte”. “Ogni tanto ho dei pensieri malinconici. La malinconia fa parte di me, sono fatto così. Forse per questo sono stato sempre attratto dal blues. La malinconia può essere creativa e calda. Basta che non si trasformi in depressione, quella non la auguro a nessuno”.

