A stroncarlo un'insufficienza respiratoria. Il regista spagnolo lottò contro la censura del regime franchista

Carlos Saura, uno dei più grandi registi della storia del cinema spagnolo, è morto questo venerdì, a causa di un’insufficienza respiratoria, a Madrid. Ne dà notizia la stampa spagnola. Regista di “La caza”, “Peppermint frappé”, “Elisa, vida mía” e “Flamenco”, durante il regime franchista lottò contro la censura mentre raccontava i mali della Spagna.

Saura avrebbe dovuto ritirare domani sera il premio Goya d’Onore 2023 alla cerimonia dei Goya Awards che si terrà a Siviglia. Un premio per il quale aveva espresso la sua gratitudine, dicendo: “Sono stato fortunato nella vita facendo ciò che mi attraeva di più: ho diretto cinema, teatro, opera e ho disegnato e dipinto per tutta la vita”.

La biografia di Saura

Nato a Huesca nel 1932, figlio di un avvocato e di una pianista, la sua famiglia si rifugiò durante la guerra civile, a Madrid, Barcellona e Valencia. Figlio maggiore di quattro fratelli, il più giovane dei quali era il pittore Antonio Saura, nel 1941 si trasferisce a Madrid dove inizia a studiare cinema. Prolifico e intuitivo, Saura non è stato solo uno dei registi chiave degli anni ’60, ’70 e ’80. Il suo lavoro è stato apprezzato da intere generazioni e oltreconfine. E’ stato citato da Martin Scorsese, Woody Allen e Steven Spielberg, ed è venerato da registi spagnoli contemporanei come Paco Plaza, Raúl Arévalo e Carlos Vermut. “Qui mi sento sempre più amato”, disse in un’intervista rilasciata nel 2016 alla radiotelevisione pubblica spagnola Rtve.

